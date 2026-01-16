 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Airbus-La Marine française exploitera les VSR700 à partir de 2028
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 12:12

Airbus SE AIR.PA :

* LES VSR700 SERONT MIS EN ŒUVRE PAR LA MARINE NATIONALE À PARTIR DE 2028

* LA FRANCE COMMANDE SIX SYSTÈMES VSR700 D’AIRBUS

Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

AIRBUS
216,7500 EUR Euronext Paris +0,88%
AIRBUS
217,350 EUR XETRA +1,12%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank