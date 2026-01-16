information fournie par Reuters • 16/01/2026 à 12:12

Airbus-La Marine française exploitera les VSR700 à partir de 2028

Airbus SE AIR.PA :

* LES VSR700 SERONT MIS EN ŒUVRE PAR LA MARINE NATIONALE À PARTIR DE 2028

* LA FRANCE COMMANDE SIX SYSTÈMES VSR700 D’AIRBUS

(Rédaction de Gdansk)