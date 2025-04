Airbus: la Grèce commande huit hélicoptères H125 information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 17:31









(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir que le ministère grec de la Crise climatique et de la Protection civile a passé commande de huit hélicoptères H215 (ou Super Puma), avec une option pour deux supplémentaires, afin de renforcer la lutte contre les incendies de forêt.



Ce contrat, financé par deux fonds européens dans le cadre du programme national Aegis, adopte un modèle ' gouvernement propriétaire, opérateur privé ' (GO-CO) en partenariat avec Airtelis et SAF Hélicoptères.



'Il s'agit du plus grand contrat signé dans le cadre du programme national Aegis visant à moderniser le mécanisme de protection civile en Grèce', a précisé Panagiotis Stampoulidis, directeur général adjoint de Growthfund.



Le H215, multirôle et certifié civil, peut larguer plus de quatre tonnes d'eau et transporter 19 pompiers, souligne Airbus.

Grâce à ce contrat, les appareils bénéficieront d'un écosystème renforcé incluant formation et maintenance.







