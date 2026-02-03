 Aller au contenu principal
Airbus-La DGA a commandé une nouvelle version du SMDM auprès d’Airbus Helicopters
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 10:29

Airbus SE AIR.PA :

* LA DGA SERA LE PREMIER OPÉRATEUR DU SYSTÈME AÉRIEN VERTICAL SANS PILOTE ALIACA D'AIRBUS

* LA DGA A COMMANDÉ UN TOTAL DE 34 SYSTÈMES ALIACA POUR LA MARINE NATIONALE DEPUIS 2022

* LES LIVRAISONS DÉBUTERONT EN MAI 2026

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

AIRBUS
192,8600 EUR Euronext Paris -0,49%
AIRBUS
192,940 EUR XETRA -0,44%
