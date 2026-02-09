 Aller au contenu principal
Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 06:00

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* TOTALENERGIES TTEF.PA - La Namibie ne reconnaîtra pas l'acquisition par TotalEnergies et Petrobras PETR3.SA d'actifs en mer dans le bassin de Lüderitz tant que les deux compagnies pétrolières n'auront pas suivi la procédure formelle de transaction, a déclaré dimanche le gouvernement namibien.

(Rédigé par Mara Vîlcu)

Valeurs associées

Gaz naturel
3,42 USD NYMEX 0,00%
PETROBRAS
6,4300 EUR Sibe +3,38%
Pétrole Brent
67,33 USD Ice Europ -1,13%
Pétrole WTI
62,87 USD Ice Europ -1,01%
TOTALENERGIES
62,580 EUR Euronext Paris +1,02%
