 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Airbus : la correction amorcée sous 220E s'accélère, support des 169E menacé
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 12:54

Le contexte géopolitique (aéroports du Golfe Persique fermés, trafic aérien détourné) et la flambée du kérosène ( 80% en une semaine) augure d'un ralentissement de l'activité des compagnies aériennes qui sera très dommageable si elle se prolonge.
Airbus poursuit la correction amorcée sous 220E, mais tout s'accélère depuis la cassure de la MM200 (190E) puis des 182,4E (plancher du 1er décembre et 24 février) : le support des 169E du 1er août 2025 est menacé, le paler des 160E se rapproche.
Une cassure enverrait Airbus combler le "gap" des 147,54E du 30 avril 2025... puis celui des 141,58E du 25 avril 2025.

Valeurs associées

AIRBUS
171,3800 EUR Euronext Paris -2,35%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank