Airbus : la correction amorcée sous 220E s'accélère, support des 169E menacé
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 12:54
Airbus poursuit la correction amorcée sous 220E, mais tout s'accélère depuis la cassure de la MM200 (190E) puis des 182,4E (plancher du 1er décembre et 24 février) : le support des 169E du 1er août 2025 est menacé, le paler des 160E se rapproche.
Une cassure enverrait Airbus combler le "gap" des 147,54E du 30 avril 2025... puis celui des 141,58E du 25 avril 2025.
Valeurs associées
|171,3800 EUR
|Euronext Paris
|-2,35%
