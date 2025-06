Airbus: l'OTAN commande deux A330 MRTT information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 17:00









(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir que la Support and Procurement Agency de l'OTAN a commandé deux avions A330 MRTT supplémentaires (dont la livraison est attendue en 2028 et 2029), portant la flotte multinationale (MMF) à 12 appareils.



Cette expansion coïncide avec l'adhésion officielle de la Suède et du Danemark au programme, renforçant l'autonomie stratégique européenne et les capacités de défense collaborative.



Le programme MMF, financé notamment par les Pays-Bas et le Luxembourg, permet aux nations participantes - dont l'Allemagne, la Norvège, la Belgique et la Tchéquie - d'exploiter ces avions en commun, avec des avantages en termes d'interopérabilité et de réduction des coûts.



Avec une capacité de carburant de 111 tonnes, l'A330 MRTT peut transporter jusqu'à 300 soldats ou 45 tonnes de charge utile. Fort de plus de 325 000 heures de vol opérationnelles, il détient 90?% du marché des avions ravitailleurs nouvelle génération hors des États-Unis.







