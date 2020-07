Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus-L'Etat souhaite un minimum de départs contraints-Djebbari Reuters • 01/07/2020 à 08:48









PARIS, 1er juillet (Reuters) - L'Etat français souhaite que la restructuration programmée d'Airbus AIR.PA s'accompagne du moins de licenciements possible, a déclaré mercredi le secrétaire d'Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari. "L'Etat demande à Airbus de faire en sorte qu'il y ait le moins de départs contraints, le moins de licenciements secs possible", a-t-il dit sur BFMTV et RMC, en évoquant la possibilité pour le constructeur aéronautique européen de recourir à différents dispositifs comme un plan de départs volontaires ou encore un accord de performance collectif par exemple. Airbus a annoncé mardi son intention de supprimer environ 15.000 postes d'ici l'été 2021, dont un tiers en France, dans le cadre d'un plan de restructuration mis en place pour faire face à la crise du transport aérien provoquée par la pandémie liée au nouveau coronavirus. (Bertrand Boucey et Myriam Rivet)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.11%