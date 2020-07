Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus-L'Etat souhaite un minimum de départs contraints-Djebbari Reuters • 01/07/2020 à 09:34









(Actualisé tout du long avec précisions et citations supplémentaires) PARIS, 1er juillet (Reuters) - L'Etat français souhaite que la restructuration d'Airbus AIR.PA s'accompagne d'un minimum de licenciements, a déclaré mercredi le secrétaire d'Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, en précisant que les dispositifs de soutien gouvernementaux pourraient permettre de sauver environ 2.000 emplois sur les 5.000 suppressions envisagées en France par l'avionneur européen. "L'Etat demande à Airbus de faire en sorte qu'il y ait le moins de départs contraints, le moins de licenciements secs possible", a-t-il dit sur BFMTV et RMC. Airbus a annoncé mardi son intention de supprimer environ 15.000 postes d'ici l'été 2021, dont un tiers en France, dans le cadre d'un plan de restructuration mis en place pour faire face à la crise du transport aérien provoquée par la pandémie liée au nouveau coronavirus. "Mais ça ne tient pas compte des différents dispositifs d'Etat et des dispositifs d'entreprise", a souligné Jean-Baptiste Djebbari en évoquant "quasiment 2.000 emplois sauvés du fait des dispositifs d'Etat" mis en place pour soutenir les secteurs en difficulté, dont l'aéronautique, face aux conséquences économiques durables de la crise sanitaire. Selon lui, le nouveau dispositif d'activité partielle de longue durée permettrait de sauver quelque 1.500 emplois, tandis que les investissements prévus dans le cadre du plan de soutien au secteur aérien pour accompagner le développement d'une nouvelle génération d'avions sobres en carbone permettrait de sauver 500 emplois supplémentaires. Au-delà de ces mesures gouvernementales, Jean-Baptiste Djebbari compte également sur les dispositifs d'entreprise pour réduire au maximum le nombre de départs contraints chez Airbus, qu'il s'agisse de départs volontaires, de congés formation ou encore de mobilité à l'intérieur du groupe, par exemple. Interrogé sur l'éventualité de fermetures de sites, le secrétaire d'Etat a répondu qu'il "est trop tôt pour le dire". (Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)

