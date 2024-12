Airbus: l'Espagne passe commande de 25 Eurofighter information fournie par Cercle Finance • 20/12/2024 à 13:01









(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir que le gouvernement espagnol a signé un contrat avec l'agence NETMA pour l'acquisition de 25 avions Eurofighter dans le cadre du programme Halcon II, destiné à remplacer une partie de la flotte F-18 de la Force aérienne et spatiale espagnole.



Ce contrat, qui fait suite à une commande de 20 avions en 2022, fera passer la flotte espagnole à 115 Eurofighters d'ici 2030.



Ces nouveaux appareils renforceront la puissance aérienne de l'Espagne, sa position au sein de l'OTAN et son empreinte industrielle.



Selon Mike Schoellhorn, PDG d'Airbus Defence and Space, ce programme illustre la coopération industrielle entre nations et entreprises.



L'assemblage des Eurofighters se fait sur le site d'Airbus à Getafe, en Espagne, créant plus de 16 000 emplois directs et indirects dans le pays.







Valeurs associées AIRBUS 153,20 EUR Euronext Paris -2,12%