Airbus : Korean Air dépense 14 milliards de dollars pour l'achat de 33 A350

(AOF) - La compagnie aérienne Korean Air va signer un contrat avec Airbus portant sur l'acquisition de 33 appareils ultramodernes de la famille A350. Le contrat, qui comprend 27 A350-1000 et six A350-900, est évalué à 13,7 milliards de dollars. Outre l'accord portant sur l'achat de 33 A350, Korean Air prévoit d'ajouter à sa flotte 50 Airbus A321neos, 10 Boeing 787-9, 20 Boeing 787-10 et 30 Boeing 737-8.