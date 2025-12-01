Airbus indique que la plupart des 6 000 A320 rappelés ont été modifiés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Airbus rappelle 6 000 avions de la famille A320 pour changer de logiciel

*

L'incident de JetBlue avait révélé une vulnérabilité aux éruptions solaires

*

La correction du logiciel entraîne moins de perturbations que prévu pendant le week-end

*

La gestion d'Airbus souligne le changement de relations publiques depuis la crise du Boeing MAX

*

Les actions d'Airbus en baisse de 2,1 % dans les premiers échanges

(Ajout de la déclaration d'Airbus au paragraphe 2, des actions au paragraphe 6 et des déclarations d'easyJet et de Wizz Air au paragraphe 17) par Tim Hepher, Allison Lampert et David Shepardson

Les flottes d'Airbus AIR.PA revenaient vers des opérations normales lundi après que le constructeur d'avions européen a mis en place des changements de logiciels plus rapidement que prévu, alors qu'il se débattait avec les gros titres sur la sécurité longtemps concentrés sur son rival Boeing BA.N . Des dizaines de compagnies aériennes, de l'Asie aux États-Unis, ont déclaré avoir procédé à une mise à jour rapide des logiciels, ordonnée par Airbus et imposée par les régulateurs mondiaux, après qu'une vulnérabilité aux éruptions solaires est apparue lors d'un récent incident en vol à bord d'un A320 de JetBlue.

Airbus a déclaré lundi que la grande majorité des quelque 6 000 appareils de sa flotte de la famille A320 concernés par l'alerte de sécurité avaient été modifiés, et que moins de 100 jets nécessitaient encore des travaux.

Mais certains nécessitent un processus plus long et la compagnie colombienne Avianca a continué d'interrompre les réservations pour les dates allant jusqu'au 8 décembre.

Des sources au fait du dossier ont déclaré que la décision sans précédent de rappeler environ la moitié de la flotte de la famille A320 a été prise peu après l'apparition, à la fin de la semaine dernière, d'un lien possible mais non prouvé avec une baisse d'altitude sur le jet de JetBlue.

Les actions d'Airbus étaient en baisse de 2,1 % dans les premiers échanges à Paris.

DES AVIONS CLOUÉS AU SOL PENDANT LE WEEK-END DE THANKSGIVING

À la suite de discussions avec les autorités de régulation, Airbus a publié vendredi une alerte de huit pages à l'intention de centaines d'opérateurs, ordonnant de fait une immobilisation temporaire au sol en demandant que la réparation soit effectuée avant le prochain vol.

"La chose nous a frappés vers 21 heures (heure de Djeddah) et j'étais de retour ici vers 21h30. J'ai été assez surpris de la rapidité avec laquelle nous avons résolu le problème: il y a toujours des complexités", a déclaré Steven Greenway, directeur général de la compagnie aérienne saoudienne à bas prix Flyadeal.

L'instruction a été considérée comme le plus vaste rappel d'urgence de l'histoire de la compagnie et a suscité des inquiétudes immédiates quant à l'interruption des voyages, en particulier pendant le week-end très chargé de Thanksgiving aux États-Unis.

L'avertissement général a mis en évidence le fait qu'Airbus ne sait pas exactement en temps réel quelle version de logiciel est utilisée, étant donné les retards dans les rapports, ont déclaré des sources de l'industrie.

UN IMPACT REVU À LA BAISSE

Dans un premier temps, les compagnies aériennes ont eu du mal à évaluer l'impact de l'alerte générale, car les numéros de série des avions concernés n'étaient pas indiqués. Un passager de Finnair a déclaré qu'un vol avait été retardé sur le tarmac pour des vérifications.

Pendant 24 heures, les ingénieurs se sont concentrés sur chaque avion.

Plusieurs compagnies aériennes ont revu à la baisse leurs estimations concernant le nombre de jets concernés et le temps nécessaire pour effectuer les travaux, qu'Airbus avait initialement évalués à trois heures par avion.

"Le nombre d'avions concernés a beaucoup baissé", a déclaré une source industrielle dimanche, en référence au nombre total d'avions concernés.

La solution consiste à revenir à une version antérieure du logiciel qui gère l'angle du nez. Il s'agit de télécharger la version précédente via un câble à partir d'un dispositif appelé chargeur de données, qui est transporté dans le cockpit pour prévenir les cyberattaques.

Au moins une grande compagnie aérienne a subi des retards parce qu'elle n'avait pas assez de chargeurs de données pour traiter des dizaines d'avions à réaction en si peu de temps, selon un dirigeant qui s'est exprimé en privé.

Les compagnies britanniques easyJet EZJ.L et Wizz Air WIZZ.L ont déclaré lundi qu'elles avaient effectué les mises à jour au cours du week-end sans annuler de vols.

JetBlue a déclaré dimanche en fin de journée qu'elle s'attendait à ce que les travaux de remise en service de 137 des 150 avions concernés soient terminés d'ici lundi et qu'elle prévoyait d'annuler environ 20 vols lundi en raison de ce problème.

CERTAINS ANCIENS AVIONS A320 ONT BESOIN D'UN NOUVEL ORDINATEUR, PAS D'UNE RÉINITIALISATION

Des questions subsistent sur un sous-ensemble d'avions de la famille A320, généralement plus anciens, qui nécessiteront un nouvel ordinateur plutôt qu'une simple réinitialisation logicielle. Le nombre d'appareils concernés a été réduit en deçà des estimations initiales de 1 000, selon des sources industrielles.

Les dirigeants de l'industrie ont déclaré que le scandale du week-end mettait en évidence les changements intervenus dans le manuel de l'industrie depuis la crise du Boeing 737 MAX, au cours de laquelle le constructeur d'avions américain a été fortement critiqué pour sa gestion des accidents mortels imputés à une erreur de conception du logiciel.

C'est la première fois depuis cette crise qu'Airbus doit faire face à l'attention mondiale en matière de sécurité à une telle échelle. Le directeur général Guillaume Faury a présenté des excuses publiques , ce qui constitue un changement de ton délibéré pour une industrie en proie à des poursuites judiciaires et à des relations publiques conservatrices. Boeing s'est également déclaré plus ouvert.

"Airbus agit-il en gardant à l'esprit la crise du Boeing MAX? Absolument, comme toutes les entreprises du secteur de l'aviation", a déclaré Ronn Torossian, président de 5W Public Relations, une société basée à New York.

"Boeing a payé le prix de l'hésitation et de l'opacité pour sa réputation. Airbus veut clairement montrer... une volonté de dire "Nous aurions pu faire mieux" Cela trouve un écho auprès des régulateurs, des clients et du public voyageur"