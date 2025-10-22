Airbus inaugure une seconde ligne d'assemblage pour l'A320 en Chine
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 10:25
Cette décision intervient alors que le constructeur aéronautique européen bénéficie d'une forte demande pour ses appareils moyen-courriers à fuselage plus étroit, qu'il peine toutefois à satisfaire en raison de problèmes récurrents d'approvisionnement, surtout au niveau des moteurs.
Cette nouvelle installation, située dans le nord de la Chine, va lui permettre de doubler sa capacité d'assemblage final pour la famille A320 en Chine, mais les appareils produits seront livrés au-delà du pays.
Pour mémoire, l'avionneur s'est donné comme objectif d'assembler 75 avions de la famille A320 par mois à horizon 2027.
A ce jour, le réseau de production de l'A320 d'Airbus s'étend à dix lignes d'assemblage final, à savoir quatre en Allemagne, deux en France, deux aux Etats-Unis et deux en Chine.
Il est prévu que le capacité d'assemblage de Tianjin, où les préparatifs pour l'assemblage du premier avion sont en cours, contribue à hauteur de 20% à la capacité totale de l'A320 à l'échelle mondiale.
