Airbus inaugure un site à Toulouse pour accompagner la montée en cadence de l'A320

L'avionneur européen a ouvert un nouveau centre de livraisons au nord-ouest de Toulouse. L'objectif ? Réunir sur un même site production, réglages techniques et remise des appareils aux clients afin de fluidifier les dernières étapes du processus industriel.

Situé au sein de son complexe "Jean-Luc Lagardère" au nord-ouest de Toulouse, le site va permettre à l'avionneur d'accompagner la montée en cadence de la famille A320. S'étirant sur quelque 16 000 m2, ce complexe offrira 16 emplacements dédiés aux avions à proximité immédiate de la ligne d'assemblage final, ainsi qu'un nouveau hall consacré aux réglages et aux finitions techniques des monocouloirs.

Le projet, qui a mobilisé plus de 700 personnes et 50 partenaires, comprend également un nouvel espace d'accueil des clients et une zone de dédouanement pour les livraisons internationales. Cette infrastructure doit contribuer à l'objectif d'Airbus d'atteindre une production de 70 à 75 appareils A320 par mois d'ici fin 2027, avant une stabilisation à 75 appareils mensuels.

A fin août, le carnet de commandes de la famille A320 atteignait 7 577 appareils, dont 5 691 A321neo.

Le titre Airbus progressait de 0,8% en début d'après-midi à Paris, autour des 196,5 euros, alors qu'Anand Stanley, président pour la région Asie-Pacifique, a indiqué que les livraisons d'Airbus avaient augmenté de quelque 9% depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2025.

De plus, l'avionneur n'a constaté aucun ralentissement de la demande d'avions ni des livraisons lié à des difficultés géopolitiques ou à la chaîne d'approvisionnement, a-t-il ajouté, à l'occasion d'une conférence de presse à Hong-Kong.

A ce titre, le constructeur a prévu qu'environ 42 000 nouveaux avions soient nécessaires à l'échelle mondiale au cours des 20 prochaines années, et qu'environ 45% d'entre eux seront livrés à la région Asie-Pacifique, en pleine croissance, a-t-il assuré à Reuters.