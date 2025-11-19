 Aller au contenu principal
Airbus Helicopters-Un contrat auprès d’Uztechtrade pour la livraison de systèmes Flexrotor
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 06:24

Airbus SE AIR.PA :

* AIRBUS HELICOPTERS REMPORTE UN CONTRAT AUPRÈS D’UZTECHTRADE, L’ENTREPRISE UNITAIRE D’ÉTAT D’OUZBÉKISTAN

* CONTRAT POUR LA LIVRAISON D’UN NOMBRE NON DIVULGUÉ DE SYSTÈMES FLEXROTOR

Texte original [https://tinyurl.com/24p9sr75] Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

