information fournie par Reuters • 15/01/2026 à 11:05

Airbus Helicopters remporte un contrat auprès du ministère de la Défense du Ghana

Airbus SE AIR.PA :

* LE GHANA PASSE SA PREMIÈRE COMMANDE D'HÉLICOPTÈRES MULTIMISSIONS AIRBUS

* AIRBUS HELICOPTERS A REMPORTÉ UN CONTRAT AUPRÈS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE DU GHANA POUR LA FOURNITURE DE DEUX H175M, UN ACH175 ET UN ACH160

(Rédaction de Gdansk)