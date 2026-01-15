 Aller au contenu principal
Airbus Helicopters remporte un contrat auprès du ministère de la Défense du Ghana
15/01/2026

Airbus SE AIR.PA :

* LE GHANA PASSE SA PREMIÈRE COMMANDE D'HÉLICOPTÈRES MULTIMISSIONS AIRBUS

* AIRBUS HELICOPTERS A REMPORTÉ UN CONTRAT AUPRÈS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE DU GHANA POUR LA FOURNITURE DE DEUX H175M, UN ACH175 ET UN ACH160

(Rédaction de Gdansk)

