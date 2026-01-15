Airbus Helicopters remporte un contrat auprès du ministère de la Défense du Ghana

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Le procès d'un homme jugé pour tentative de meurtre aggravé sur son ex-compagne, Chloé P., violemment agressée en décembre 2022 à l'âge de 24 ans après avoir vainement tenté de déposer plainte, s'est ouvert jeudi devant la cour d'assises du Loir-et-Cher. La jeune ...
Lire la suite
L'association L'Enfant Bleu a annoncé jeudi avoir déposé des plaintes déontologiques contre trois médecins qui, dans le cadre de leurs responsabilités au Conseil de l'Ordre du Finistère, ont laissé exercer le pédocriminel Joël Le Scouarnec malgré une condamnation ...
Lire la suite
La Russie a annoncé jeudi expulser un diplomate britannique accusé d'être membre des "services secrets" du Royaume-Uni, des allégations jugées "malveillantes" par Londres, dans un nouvel épisode de tensions bilatérales dans le contexte du conflit en Ukraine. Cette ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer