Airbus Helicopters prend en charge la flotte H145 de la Sécurité Civile et de la Gendarmerie
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 14:09

Airbus SE AIR.PA :

* AIRBUS HELICOPTERS ASSURERA LE SOUTIEN DE L’ENSEMBLE DE LA FLOTTE D’HÉLICOPTÈRES H145 DE LA SÉCURITÉ CIVILE ET DE LA GENDARMERIE NATIONALE

* L'ACCORD COUVRE 46 HÉLICOPTÈRES H145 (40 POUR LA SÉCURITÉ CIVILE ET SIX POUR LA GENDARMERIE NATIONALE)

* L'ACCORD POUR UNE DURÉE POUVANT ALLER JUSQU’À 10 ANS

Texte original [https://sl1nk.com/CvBL0] Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

AIRBUS
206,0500 EUR Euronext Paris -0,60%
AIRBUS
205,800 EUR XETRA -0,63%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

