Airbus Helicopters prend en charge la flotte H145 de la Sécurité Civile et de la Gendarmerie

Airbus SE AIR.PA :
* AIRBUS HELICOPTERS ASSURERA LE SOUTIEN DE L’ENSEMBLE DE LA FLOTTE D’HÉLICOPTÈRES H145 DE LA SÉCURITÉ CIVILE ET DE LA GENDARMERIE NATIONALE
* L'ACCORD COUVRE 46 HÉLICOPTÈRES H145 (40 POUR LA SÉCURITÉ CIVILE ET SIX POUR LA GENDARMERIE NATIONALE)
* L'ACCORD POUR UNE DURÉE POUVANT ALLER JUSQU’À 10 ANS
Texte original [https://sl1nk.com/CvBL0] Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Rédaction de Gdansk)
