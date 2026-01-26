Airbus Helicopters enregistre 544 commandes brutes en 2025

Airbus SE AIR.PA :
* AIRBUS HELICOPTERS A LIVRÉ 392 HÉLICOPTÈRES EN 2025
* AIRBUS HELICOPTERS A ENREGISTRÉ 544 COMMANDES BRUTES (536 NETTES) EN 2025
* LES COMMANDES PROVENAIENT DE 205 CLIENTS DANS 50 PAYS
* EN TERMES DE COMMANDES UNITAIRES, AIRBUS HELICOPTERS A ASSURÉ UNE PART DE MARCHÉ DE 51% SUR LE MARCHÉ CIVIL ET PARAPUBLIC
* SA PART DE MARCHÉ MILITAIRE EST PASSÉE À 28%
