 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 169,00
-0,85%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Airbus : 'gap' de rupture sous 208,7E, support des 200E à surveiller
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 17:11

Airbus ouvre un 'gap' de rupture sous 208,7E et décroche au contact de la MM50 qui gravite vers 202,3E.
Surveiller de près la réaction du titre à l'approche du palier des 200E car un enfoncement précèderait une glissade vers 191,5E (MM100 et ex-plancher des 17 et 18 septembre.

Valeurs associées

AIRBUS
206,5000 EUR Euronext Paris -1,78%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank