Airbus : 'gap' de rupture sous 208,7E, support des 200E à surveiller
Surveiller de près la réaction du titre à l'approche du palier des 200E car un enfoncement précèderait une glissade vers 191,5E (MM100 et ex-plancher des 17 et 18 septembre.
Valeurs associées
|206,5000 EUR
|Euronext Paris
|-1,78%
