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Airbus fournira 10 hélicoptères H125 supplémentaires aux douanes US
information fournie par Zonebourse 07/07/2026 à 17:12

Le constructeur renforce sa collaboration avec les services de protection des frontières des Etats-Unis grâce à une nouvelle commande destinée aux missions de sécurité intérieure.

Airbus annonce avoir finalisé un contrat portant sur la fourniture de 10 hélicoptères H125 à U.S. Customs and Border Protection Air and Marine Operations (CBP AMO), l'agence des douanes et de la protection des frontières des Etats-Unis chargée des opérations aériennes et maritimes.

Ces appareils seront utilisés pour des missions de maintien de l'ordre, de surveillance des frontières et de sécurité publique sur le territoire américain. Produit sur le site d'Airbus à Columbus, dans le Mississippi, le H125 est un hélicoptère léger monomoteur conçu pour évoluer dans des environnements exigeants, avec des coûts d'exploitation réduits et des équipements de sécurité avancés.

Selon Bart Reijnen, responsable de la région Amérique du Nord d'Airbus Helicopters, cette commande "témoigne de la confiance accordée au H125 pour mener des missions critiques de sécurité publique dans des conditions exigeantes".

Le titre recule de 2,1% à Paris peu après 17h.

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