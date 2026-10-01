Airbus finalise l'acquisition de Quarkslab pour se renforcer en cybersécurité

Le groupe aéronautique étoffe ses activités souveraines en France et sa présence sur le marché européen de la cybersécurité.

Airbus annonce avoir finalisé l'acquisition de la société française de cybersécurité Quarkslab, après l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires. Fondée en 2011, l'entreprise compte environ 100 salariés, principalement à Paris et Rennes.

Quarkslab développe notamment QShield, une solution destinée à protéger les logiciels, les données et le code contre différentes cybermenaces, notamment celles liées à l'intelligence artificielle (IA) et à la rétro-ingénierie. Déjà fournisseur et partenaire d'Airbus, la société viendra compléter les capacités françaises du groupe dans la cybersécurité.

Cette opération fait suite à l'acquisition d'Infodas en Allemagne en 2024 et au projet d'acquisition d'Ultra Cyber Ltd au Royaume-Uni, annoncé en mars 2026. Airbus Defence and Space dispose d'équipes spécialisées en cybersécurité en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne et en Finlande.

Le titre recule de 1% ce matin, autour des 188 euros.