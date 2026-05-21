Airbus face à ses vieux démons, Exosens change de vitesse

La cour d'appel devrait bientôt rendre sa décision concernant l'affaire du crash du vol Rio-Paris. En parallèle Hexagon signe son premier jour boursier hors action Octave. AJ Bell affiche un premier trimestre positif et Exosens prévoit de doubler sa production en 2026.

Actions en hausse

AJ Bell ( 12%) : la société de plateformes d'investissement publie un bénéfice et des revenus en hausse pour le premier semestre de son exercice décalé. Le bénéfice s'est établi à 69,2 MGBP, contre 51,2 MGBP un an plus tôt. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 183 MGBP, comparativement aux 153,2 MGBP enregistrés l'année dernière.

Qinetiq Group ( 8%) : l'entreprise de technologies de défense annonce un retour au bénéfice annuel et l'extension de son programme de rachat d'actions. "Nous avons délivré une performance résiliente dans des marchés plus difficiles" a déclaré le directeur général Steve Wadey.

Exosens ( 6%) : alors que la guerre par drones redéfinit les champs de bataille actuels, le fabricant de capteurs de haute technologie pour la défense et le nucléaire a annoncé qu'il prévoyait de doubler sa capacité de production de caméras infrarouges refroidies au cours de l'année 2026.

Generali ( 2%) : l'assureur italien a publié des résultats supérieurs aux attentes pour le premier trimestre et a confirmé ses objectifs jusqu'en 2027, prévoyant notamment une croissance annuelle du bénéfice par action comprise entre 8 et 10%.

Naturgy Energy Group ( 2%) : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer et relève l'objectif de cours du spécialiste du traitement, du transport et de la distribution de gaz naturel de 27 à 32 EUR.

Actions en baisse

Hexagon (-15%) : le spécialiste des technologies de mesure suédois se négocie hors droits aux actions Octave Intelligence. Les actions de la société cotée aux Etats-Unis sont distribuées aux actionnaires dans le cadre de la scission des activités. Dix actions Hexagon donnent droit à une action Octave qui commencera à coter ce jour sur le Nasdaq de New York.

AT&S (-3%) : le leader européen de la fabrication de circuits imprimés prévoit d'émettre une obligation convertible et/ou un titre hybride. Cette perspective d'un nouvel endettement inquiète les marchés, d'autant que le groupe a annoncé qu'il ne verserait aucun dividende au titre de l'exercice 2025-2026.

Commerzbank (-3%) : en temps normal, la perspective de 350 MEUR d'économies grâce à l'IA annoncée par la direction devrait ravir les marchés. Cependant, à la même échéance, les investissements dans cette technologie s'avèrent près de deux fois plus élevés (600 MEUR).

ISS (-3%) : la cession de titres par un actionnaire de référence est souvent signe de désengagement pour le marché. Surtout quand cette cession se fait avec une décote par rapport au cours du titre. Lind Value II a cédé pour plus de 36 MEUR de titres avec une décote de -2,5%, décision qui fait probablement suite à la forte hausse de 64% sur les 12 derniers mois.

Prosus (-3%) : le service de livraison IFood, propriété de Prosus, dépose une plainte pour concurrence déloyale à l'encontre de la branche de livraison de repas de Meituan. Selon Reuters, "des cabinets de conseil auraient approché des employés d'iFood afin d'obtenir des informations commerciales confidentielles en échange d'une rémunération significative". Ifood aurait identifié un ex-employé, ce qui a déclenché une enquête policière.

Airbus (3%) : dix-sept ans après le drame, l'affaire du vol Rio-Paris secoue à nouveau le cours de bourse d'Airbus. Alors qu'ils risquent une condamnation en appel pour ce crash qui a fait 228 morts en 2009, le constructeur aéronautique et Air France rejettent toute responsabilité pénale. Pour leur défense, les deux géants de l'aérien soutiennent que "les facteurs humains ont été pré-déterminants" dans l'accident.