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Airbus, Exail, Sodexo, Vinci...les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris
information fournie par AOF 09/04/2026 à 18:27

(AOF) - Airbus

Airbus annonce ses chiffres de commandes et de livraisons d'avions commerciaux pour le mois de mars 2026. Le constructeur aéronautique a livré 60 avions à 38 clients en mars 2026. Les commandes brutes de mars 2026 ressortent à 331. Airbus a effectué depuis début 2026 114 livraisons à 46 clients.

Bouygues/Colas

Colas annonce, via sa filiale finlandaise Destia, avoir remporté un contrat d'environ 93 millions d'euros pour la rénovation de la route nationale 15 entre Rantahaka et Kouvola, en Finlande. Les travaux, attribués par l'Agence finlandaise des infrastructures de transport, débuteront à l'automne 2026 pour une livraison fin 2029.

Exail Technologies

Exail Technologies annonce une nouvelle commande de drone de surface transocéanique DriX O-16 par OMS Group, confirmant l'adoption croissante de ses solutions autonomes après une première acquisition en 2025. Le drone sera utilisé pour des missions liées à la pose de câbles sous-marins, incluant relevés bathymétriques, vérification de tracés et surveillance d'infrastructures télécoms. Doté d'une autonomie pouvant atteindre 30 jours et d'un rayon d'action d'environ 3 500 milles nautiques (envion 6 500 km), le DriX O-16 permet des opérations longue durée avec un haut niveau de précision.

Eurobio Scientific

La société rendra compte de ses résultats annuels 2025

Getlink SE

Publication des résultats d'exploitation.

Robertet

Le chiffre d'affaires publié de Robertet progresse de 4,5% sur un an en 2025 à 843,9 millions d'euros, soit +8% à taux de change constants et +7,6% en croissance organique (à taux de change et périmètre constants). Par région, la performance est notamment soutenue par une solide contribution de l'Europe, de l'Amérique du Sud et de l'Asie. Sur l'exercice 2025, l'EBITDA atteint 174,1 MEUR, en hausse de 10,9%, dans un contexte de détente ponctuelle et marquée des coûts d'achat, mais aussi de dynamisme des catégories de produits à plus forte valeur ajoutée. Il représente ainsi 20,6% du chiffre d'affaires en 2025, en hausse de 120 points de base par rapport à 2024, tirée par des effets ponctuels favorables.

Sodexo

Sodexo dévoilera ses résultats du deuxième trimestre 2026.

ST Group

ST Group annonce le lancement de son introduction en Bourse sur Lise, une plateforme européenne dédiée aux PME et ETI, avec une levée de fonds initiale d'environ 2,6 MEUR, extensible à 3,0 MEUR. L'opération porte sur des actions ordinaires sous forme de "titres tokénisés", proposées à un prix unitaire de 18,25 EUR, avec une souscription ouverte du 9 au 20 avril 2026. Le groupe, positionné sur les composites hautes performances pour des programmes civils et militaires, entend financer sa montée en cadence industrielle et renforcer sa structure financière. Les fonds seront alloués principalement au besoin en fonds de roulement (60%), à la structuration (20%) et à la R&D (15%).

Vinci

Le géant français de la construction et des concessions, Vinci, vient de consolider sa position en Europe centrale. Un groupement d'entreprises dirigé par une filiale de Vinci Construction a été sélectionné par la Société de gestion de l'eau de Prague pour piloter la modernisation de la station centrale de traitement des eaux usées de la capitale tchèque. Ce projet, d'un montant global de 192 millions d'euros, porte sur une infrastructure hydraulique majeure exploitée depuis plus d'un demi-siècle. Les opérations, qui doivent débuter en octobre 2026 pour une période de 43 mois, s'annoncent particulièrement complexes.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

AIRBUS
170,8000 EUR Euronext Paris -2,54%
BOUYGUES
52,9400 EUR Euronext Paris +0,95%
EUROBIO SCIENTIFIC
23,300 EUR Euronext Paris +2,64%
EXAIL TECHNOLOGIES
123,8000 EUR Euronext Paris -2,21%
GETLINK
19,8300 EUR Euronext Paris +1,59%
ROBERTET
822,000 EUR Euronext Paris -0,72%
SODEXO
44,3400 EUR Euronext Paris -3,98%
VINCI
136,9000 EUR Euronext Paris +0,40%
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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 09/04/2026 à 18:27:00.

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