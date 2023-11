Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: Ethiopian Airlines veut acheter onze A350-900 information fournie par Cercle Finance • 15/11/2023 à 11:31









(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir que la compagnie Ethiopian Airlines Group a signé un protocole d'accord (MoU) portant sur l'ajout de 11 Airbus A350-900 à sa flotte. Cet accord porte à 33 le carnet de commandes et l'engagement total d'Ethiopian Airlines pour l'A350, dont quatre A350-1000.



Ethiopian Airlines exploite actuellement une flotte de vingt A350-900 et, grâce à cet engagement, elle confirmera sa position de plus gros client d'A350 en Afrique.



' Nous souhaitons élargir la taille de notre flotte en acquérant des avions dotés des dernières technologies pour offrir une expérience à bord pratique et mémorable à nos estimés passagers' a déclaré le directeur du groupe Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.12%