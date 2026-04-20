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Airbus et Thales vont développer un satellite militaire pour la Pologne
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 15:00

Thales Alenia Space TCFP.PA , Airbus Defence and Space AIR.PA et l'entreprise polonaise RADMOR vont développer conjointement un satellite géostationnaire de télécommunications militaires destiné au ministère polonais de la Défense, ont annoncé les trois groupes lundi, à l'occasion de la visite du président français Emmanuel Macron à Gdansk, en Pologne.

"Les segments sol et espace de ce système seront cybersécurisés de bout en bout pour s’affranchir de toutes menaces, contribuant ainsi à la souveraineté spatiale nationale de la Pologne", selon un communiqué commun, qui cite "la résurgence des conflits de haute intensité dans un environnement spatial de plus en plus contesté".

La valeur de l'accord de coopération n'a pas été dévoilée. La signature a été annoncée dans le cadre des célébrations de la Journée de la fraternité franco-polonaise, selon le communiqué.

La Pologne a signé l'année dernière avec la France un accord de coopération comprenant une clause d'assistance mutuelle et un engagement à renforcer les liens militaires et technologiques entre les deux pays.

(Rédigé par Augustin Turpin, avec Gianluca Lo Nostro, édité par Blandine Hénault)

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