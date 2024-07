Selon La Tribune, "les exigences de l'autorité de la concurrence européenne et l'Italie seront les deux clés de la réussite de cette opération".

(AOF) - Airbus et Thales étudieraient "très sérieusement" un rapprochement de leurs activités spatiales réunies au sein d'Airbus Defence & Space (Airbus DS) et Thales Alenia Space (TAS), affirme La Tribune citant plusieurs sources concordantes. Le journal précise que ces discussions sont "exploratoires". Des sources industrielles ont également révélé à Reuters l’existence de discussions préliminaires en vue d'une éventuelle fusion de certaines des activités spatiales des deux groupes. Les discussions portent sur les activités de satellites, ont précisé ces sources.

Airbus et Thales envisagent un rapprochement de leurs activités spatiales

