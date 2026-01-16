Airbus et Naval Group vont produire six drones aériens pour la Marine nationale
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 12:14
Ce contrat structurant pour la souveraineté française prévoit le déploiement opérationnel de six appareils à partir de 2028.
La Direction générale de l'armement (DGA) a officialisé l'acquisition de six systèmes de drones aériens sans équipage VSR700, dont la livraison est attendue pour 2028. Dérivé de l'hélicoptère civil Cabri G2, ce vecteur multi-missions sera configuré pour le renseignement, la surveillance et la reconnaissance (ISR).
Il intégrera des équipements de pointe, notamment un radar de surveillance, un système optronique et un récepteur du système d'identification automatique (AIS). Bruno Even, directeur général d'Airbus Helicopters, a souligné la mise en place d'une "nouvelle organisation industrielle spécifiquement conçue pour la production en série" afin de répondre aux besoins du marché des drones.
Naval Group assurera l'interconnexion avec les systèmes de combat des navires via sa solution Steeris. Ce drone à usage dual, capable d'opérer en complément d'hélicoptères avec équipage, vise à étendre les capacités de collecte de renseignement de la flotte tout en offrant un potentiel à l'exportation.
Airbus progresse de 1% à la Bourse de Paris à la mi-séance, ce qui porte son gain à plus de 9% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|216,8000 EUR
|Euronext Paris
|+0,91%
A lire aussi
-
Après les souffrances de la détention, l'abandon: d'anciens "otages" ayant passé des mois, voire des années en prison ou en captivité à l'étranger, décrivent un retour douloureux, livrés à eux-mêmes, et réclament un accompagnement plus fort de l'Etat français. ... Lire la suite
-
Les marchés auront beaucoup à digérer au cours de la semaine à venir, alors que le début trépidant du mois de janvier se poursuit à un rythme soutenu, avec l'apparition du président américain Donald Trump au Forum économique mondial de Davos en ligne de mire. La ... Lire la suite
-
L'ancienne députée de La France insoumise Rachel Kéké, élue à l'Assemblée entre 2022 et 2024, a annoncé vendredi qu'elle se présentait aux élections municipales de mars dans sa ville de Chevilly-Larue, dans le Val-de-Marne, pour notamment défier un maire sortant ... Lire la suite
-
Des heures décisives. Sébastien Lecornu entre dans la toute dernière ligne droite pour trouver un accord sur le budget avec les socialistes qui lui éviterait une censure, se résignant à une adoption sans vote, par 49.3 ou ordonnance. Il s'exprimera "en fin de journée ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer