Airbus et MTU Aero Engines veulent développer un moteur électrique à hydrogène

Le constructeur aéronautique et le motoriste allemand comptent accélérer le développement d'un système de propulsion à pile à combustible destiné à l'aviation commerciale.

Airbus annonce son intention, avec MTU Aero Engines, de créer une coentreprise dédiée au développement et à la commercialisation d'un moteur entièrement électrique à pile à combustible à hydrogène. Ce projet s'inscrit dans la continuité du protocole d'accord signé en juin 2025 et reste soumis aux autorisations réglementaires ainsi qu'aux procédures sociales en Europe. Le démarrage des activités est attendu en 2027.

La nouvelle entité réunira les compétences des deux groupes afin d'accélérer la conception, les essais, la certification et l'industrialisation de cette technologie. Airbus apportera son expertise dans les avions commerciaux, la propulsion à pile à combustible et l'hydrogène liquide, tandis que MTU contribuera avec son savoir-faire en conception, intégration, certification et maintenance de moteurs, ainsi que dans le développement des piles à combustible.

Les deux partenaires visent la mise au point du premier système de propulsion à pile à combustible à hydrogène destiné à un avion commercial et poursuivront également leurs travaux pour favoriser l'émergence d'un écosystème de l'hydrogène et d'un cadre réglementaire adapté au secteur aérien.

Au terme de la séance, Airbus recule de 2,6% tandis que MTU Aero concède 2,18%.