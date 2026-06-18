Airbus et l'Arménie signent un contrat pour six hélicoptères H145

Airbus Helicopters et la République d'Arménie ont signé un contrat portant sur l'acquisition de six hélicoptères H145.

Cet accord a été finalisé lors de la visite d'État officielle du président français Emmanuel Macron à Erevan.

Les hélicoptères polyvalents H145 seront utilisés pour des missions de transport.

Cette acquisition représente le tout premier contrat de l'Arménie avec Airbus Helicopters.

Propulsé par deux moteurs Safran Arriel 2E, le H145 est équipé d'un système de régulation numérique à pleine autorité (FADEC) et de la suite avionique numérique Helionix.

Au total, plus de 1 800 hélicoptères de la famille H145 sont en service, totalisant plus de 8,5 millions d'heures de vol.

" Ce premier contrat témoigne du partenariat croissant entre notre entreprise et l'Arménie, et nous sommes fiers d'accompagner le pays dans la modernisation de ses capacités aériennes ", a déclaré Ludovic Boistot, vice-président et responsable de la zone Europe de l'Est, Asie centrale et Caucase.