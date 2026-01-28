 Aller au contenu principal
Airbus et Hisdesat signent un accord de commercialisation pour les images satellite PAZ-2
28/01/2026

Airbus SE

* AIRBUS ET HISDESAT SIGNENT UN ACCORD DE COMMERCIALISATION POUR LES IMAGES SATELLITE PAZ-2

* LE PREMIER DES SATELLITES PAZ-2 DEVRAIT ENTRER EN SERVICE D'ICI LA MI-2031

(Rédaction de Gdansk)

