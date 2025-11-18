Airbus et Air Europa ont signé un protocole d'accord pour l'acquisition de 40 A350-900

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
information fournie par Boursorama avec AFP•18.11.2025•12:50•
Eviden, branche du groupe français d'informatique Atos, a été sélectionnée pour construire le supercalculateur le plus puissant de France, au sein d'un consortium d'entreprises, a annoncé le groupe mardi. Le groupe américain de semi-conducteurs AMD a également ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec Media Services•18.11.2025•12:35•
"Cet esprit de co-construction et de partenariat gagnant-gagnant, je veux le porter avec force" a déclaré le ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Nicolas Forissier lors du forum économique "Ambition Africa" à Bercy. "Depuis 2017, sous l'impulsion du président ...
Lire la suite
La carte Vitale sur smartphone, progressivement testée et déployée depuis 2023, est désormais accessible à tous les assurés sociaux en métropole et en outre-mer. Mode d'emploi, en cinq questions. - A quoi sert la carte Vitale sur smartphone ? - "Complément" de ...
Lire la suite
information fournie par Zonebourse•18.11.2025•12:25•
Emirates annonce la signature d'un protocole d'accord avec Safran Seats pour implanter à Dubaï une unité de fabrication et d'assemblage de sièges, une première dans le secteur. Le site produira d'abord des sièges Affaires et Économie pour les programmes de rétrofit, ...
Lire la suite
