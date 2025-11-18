information fournie par Reuters • 18/11/2025 à 11:24

Airbus et Air Europa ont signé un protocole d'accord pour l'acquisition de 40 A350-900

Airbus SE AIR.PA :

* AIR EUROPA SIGNE UN PROTOCOLE D'ACCORD POUR L'ACQUISITION DE 40 AIRBUS A350-900

* CET ACCORD CONSTITUE LA BASE DU RENOUVELLEMENT DE LA FLOTTE LONG-COURRIER D'AIR EUROPA

Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)