Airbus: envoi du satellite météo MetOp-SG A1 vers Kourou information fournie par Cercle Finance • 06/06/2025 à 10:55









(CercleFinance.com) - Airbus annonce que le satellite météorologique MetOp-SG A1, conçu pour EUMETSAT, a quitté ses salles blanches de Toulouse et est en route vers Kourou, en Guyane française, pour un lancement prévu en août 2025 à bord d'une fusée Ariane 6.



Ce satellite fait partie du programme MetOp Second Generation, composé de six satellites, qui garantira la continuité des données météorologiques critiques jusqu'au milieu des années 2040.



' Les satellites MetOp de deuxième génération renforceront la position de l'Europe en matière d'analyse météorologique spatiale et permettront d'améliorer la prévision météo au bénéfice de tous ', déclare Marc Steckling, responsable de l'observation de la Terre chez Airbus Defence and Space.





Valeurs associées AIRBUS 165,4200 EUR Euronext Paris -0,05%