Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: entrée en service de deux H175 pour PHI en Australie information fournie par Cercle Finance • 08/10/2024 à 08:08









(CercleFinance.com) - Airbus fait part de l'entrée en service officielle de deux hélicoptères H175 avec PHI Aviation en Australie, pour soutenir ses opérations de transport dans le secteur de l'énergie offshore, de recherche et de sauvetage ainsi que d'évacuation médicale.



'L'hélicoptère H175 offre des performances, une capacité de charge utile et un rayon d'action supérieurs, ce qui le rend idéal pour le transport à longue distance sur les vastes distances de l'Australie-Occidentale', explique Airbus.



Chef de file mondial des services de transport par hélicoptère, PHI exploite des bases à Broome, Darwin et Exmouth, en Australie. Ces nouveaux hélicoptères seront basés à Broome, et d'autres H175 devraient rejoindre sa flotte dans les mois à venir.





Valeurs associées AIRBUS 126,34 EUR Euronext Paris -0,83%