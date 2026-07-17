Airbus enregistre une commande XXL d'Air China

Air China et sa filiale Shenzhen Airlines vont faire l'acquisition de 55 avions Airbus pour un montant total de 12,4 MdsUSD au prix catalogue.

Selon Reuters, le contrat porterait sur l'achat de 15 appareils A350-900, tandis que Shenzhen Airlines fera l'acquisition de 40 appareils de la famille A320neo.

Le document boursier déposé par la compagnie évoquerait des délais de livraisons qui s'étireraient entre 2029 et 2032.

Contactée par Zonebourse au sujet de ce contrat, Airbus n'avait pas répondu au moment où nous bouclons ces lignes.