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Airbus enregistre une commande d'AIRCAIRO portant sur quinze A320neo
information fournie par Zonebourse 08/09/2026 à 17:23
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La compagnie aérienne égyptienne franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de croissance en ajoutant des appareils détenus en propre à sa flotte jusqu'ici louée.

Airbus fait savoir que la compagnie égyptienne AIRCAIRO lui a passé une commande ferme de 15 Airbus A320neo à l'occasion du salon aéronautique international d'El Alamein 2026 en Egypte (8-10 sept). Il s'agit de sa première acquisition directe auprès d'Airbus.

Passée de 7 appareils il y a 5 ans à plus de 45 aujourd'hui, la compagnie prévoit de porter sa flotte à plus de 130 avions d'ici 2034. La commande doit soutenir l'expansion de ses liaisons domestiques, régionales et internationales.

Hussein Sherif, président-directeur général d'AIRCAIRO, souligne que la combinaison d'appareils détenus et loués apportera davantage de flexibilité opérationnelle et d'efficacité financière.

Selon Airbus, la famille A320 permet au moins 20% d'économies de carburant et de réduction des émissions de CO2 par rapport aux monocouloirs de génération précédente.

En toute fin de séance, le titre Airbus progresse de 0,7% à Paris, autour des 200 euros.

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