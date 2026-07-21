Airbus enregistre une 1ère commande pour son drone "Flexrotor" au Canada

Ce contrat marque l'introduction du système aérien sans pilote d'Airbus sur le marché canadien et s'inscrit dans le renforcement des capacités de défense du pays.

Airbus Helicopters annonce avoir conclu avec Voyageur Aviation la première commande canadienne de l'Airbus U030 Flexrotor, un système aérien sans pilote à décollage et atterrissage verticaux (VTOL). Signé dans le cadre du salon aéronautique de Farnborough (Royaume-Uni), l'accord fait de Voyageur le premier client et exploitant de cette plateforme au Canada.

Conçu pour les missions de renseignement, de surveillance, d'acquisition d'objectifs et de reconnaissance (ISTAR), le Flexrotor offre plus de 12 heures d'autonomie et peut être déployé de manière autonome depuis la terre ou la mer avec une empreinte logistique réduite. Selon Airbus rappelle que cette plateforme est adaptée aussi bien aux missions militaires qu'aux applications parapubliques et commerciales, notamment la surveillance des feux de forêt, des infrastructures ou des zones arctiques.

"En devenant le premier exploitant du Flexrotor au Canada, Voyageur est bien placée pour introduire cette nouvelle technologie et l'intégrer aux réalités opérationnelles du pays", a déclaré Cory Cousineau, président de Voyageur.