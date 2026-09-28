Airbus enquête sur un défaut touchant 500 A321neo et pesant sur les livraisons

Airbus et Leonardo enquêtent sur un défaut de fabrication concernant 500 A321neo, sans incidence sur la sécurité selon les autorités de régulation. Détecté en août, le problème concerne l'absence de couche d'apprêt protectrice sur certains renforts longitudinaux du fuselage avant, ce qui pourrait favoriser la corrosion à long terme. Sur les 500 appareils concernés, 250 se trouvent encore à différents stades de production. Jusqu'à 20 livraisons auraient été reportées au quatrième trimestre en raison de cette alerte qualité.

Le défaut complique la réalisation de l'objectif d'environ 870 livraisons fixé par Airbus pour 2026, que l'avionneur maintient néanmoins. Après un mois de septembre plus faible qu'anticipé, le groupe devrait fortement accélérer au quatrième trimestre, déjà très chargé. Les appareils concernés peuvent continuer à être livrés, mais les compagnies devront effectuer la réparation dans un délai de deux ans, contre quatre ans dans le cycle habituel de maintenance. L'intervention devrait prendre jusqu'à neuf jours, dont deux à trois consacrés directement à la réparation.

Airbus et Leonardo ont envoyé des ingénieurs chez TESI, fournisseur italien de certains revêtements concernés, afin d'accompagner les travaux de remise en conformité et de déterminer l'origine du défaut. Leonardo fournit à Airbus une partie de la section avant de l'A321neo, aux côtés d'Airbus Atlantic. Ce nouvel incident, le deuxième problème de fuselage signalé en moins d'un an, alimente les interrogations sur la maîtrise de la chaîne d'approvisionnement alors qu'Airbus cherche à accélérer ses cadences de production.