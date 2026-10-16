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Airbus engrange une commande de 75 appareils auprès d'ACG
information fournie par Zonebourse 16/10/2026 à 09:35

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Airbus indique avoir reçu d'Aviation Capital Group LLC (ACG) une commande ferme portant sur 75 appareils de la famille A320neo. Cette nouvelle commande porte à 190 le nombre total d'appareils de cette famille commandés par ce groupe américain de location d'avions depuis le début de sa relation avec le constructeur européen.

"Cette commande, la plus importante de nos presque 40 ans d'histoire, témoigne de notre confiance dans les perspectives à long terme du transport aérien et dans le rôle essentiel d'ACG, qui fait le lien entre les compagnies aériennes, les constructeurs et les investisseurs", déclare Thomas Baker, directeur général et président d'ACG.

"Grâce à cette nouvelle commande, ACG pourra continuer à proposer les appareils de la famille A320neo à ses clients jusque dans les années 2030", souligne de son côté Benoît de Saint-Exupéry, vice-président exécutif chargé des ventes d'avions commerciaux chez Airbus.

La famille A320 est la gamme d'avions monocouloirs la plus vendue au monde, avec plus de 20 400 commandes enregistrées à l'échelle internationale. Elle comprend notamment les A320neo et A321neo, qui offrent une autonomie et des performances élevées.

Par rapport aux avions monocouloirs de génération précédente, ces appareils permettent de réduire d'au moins 20% la consommation de carburant et les émissions de CO2. Ils offrent également une cabine parmi les plus larges du marché des avions monocouloirs.

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