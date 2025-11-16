Airbus en passe de damer le pion à Boeing pour une commande de flydubai-sources

Airbus AIR.PA semble en passe de se tailler la part du lion dans une importante commande de flydubai au salon aéronautique de Dubaï, ce qui permettrait à l'avionneur européen de briser l'hégémonie de son rival américain Boeing BA.N auprès de la compagnie à bas coût émiratie, ont déclaré dimanche des sources au fait du dossier.

Airbus est sur le point de conclure un accord pour la vente d'une centaine de biréacteurs monocouloir A321neo à flydubai, qui est également en pourparlers pour une commande de quelques dizaines de Boeing 737 MAX, ont précisé les sources.

La part d'Airbus dans cette importante commande d'avions moyen-courrier pourrait augmenter en fonction des discussions en cours, ont-elles ajouté.

Airbus et Boeing n'ont pas souhaité faire de commentaire, tandis que flydubai, qui possède 175 Boeing 737 MAX dans sa flotte ou en commande, ainsi que 30 Boeing 787, n'a pas immédiatement répondu aux sollicitations de Reuters.

(Reportage de Tim Hepher, rédigé par Alex Richardson ; version française Tangi Salaün)