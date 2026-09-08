Airbus en léger recul, Jefferies confirme son conseil

(Zonebourse.com) - Alors que l'avionneur a dévoilé hier soir ses chiffres de livraisons trimestrielles, l'analyste maintient sa note "conserver" sur le titre, assortie d'un objectif de cours inchangé de 200 EUR. De son côté, le titre cédait 1,2% à Paris aux alentours de 10h, à 196 euros.
Hier soir, Airbus a annoncé avoir réalisé 57 livraisons auprès de 31 clients au cours du mois d'août 2026, un chiffre en baisse de 7% sur un an mais qui reste (très) légèrement au-dessus des attentes de Jefferies (56 livraisons).
Selon le bureau d'études, Airbus va désormais devoir afficher une croissance de 10% de ses livraisons entre septembre et décembre pour atteindre son objectif annuel de 870 appareils. Le troisième trimestre reste pour l'heure légèrement en retrait sur un an, avec un mix jugé "relativement plus faible".
Jefferies attire également l'attention sur les stocks : 56 appareils terminés et en état de vol étaient recensés fin août, soit 13 de plus que fin juin, auxquels s'ajoutent, selon ses estimations, environ 35 à 40 cellules incomplètes.
Enfin, le courtier relève la vigueur des commandes, avec 67 commandes brutes et aucune annulation en août. Le ratio commandes nettes sur livraisons atteint ainsi 2,30 fois depuis le début de l'année.
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