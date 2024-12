Airbus en hausse grâce à un relèvement de Deutsche Bank

(AOF) - Airbus (+1,41% à 160,08 euros) affiche une des plus fortes hausses du CAC 40, bénéficiant du relèvement de recommandation de Deutsche Bank. Le broker passe de "Conserver" à "Acheter" sur le titre du constructeur aéronautique avec un objectif de cours rehaussé de 155 à 185 euros. "Ce changement de cible intervient au bon moment, compte tenu de notre plus grande confiance envers Airbus pour monter en puissance après une année 2024 agitée", explique Deutsche Bank qui évoque au passage un effet de levier opérationnel amélioré du groupe à horizon 2027.

Le caractère 'bon marché' de l'action Airbus, "qui affiche actuellement un ratio Valeur d'entreprise/Ebit de 13,7x pour 2026, constitue également un élément important pour expliquer ce relèvement de recommandation.

Sur le plan commercial, Deutsche Bank table désormais sur 761 livraisons en 2024 pour le groupe aéronautique français. "En décembre, Airbus doit livrer 118 appareils pour réaliser nos estimations et 127 pour atteindre son objectif de 770 jets", signale le broker.

Au 13 décembre, selon Cirium, Airbus a livré 30 avions, soit 10 avions de moins qu'en 2017/2018, 20 de moins qu'en 2019. En décembre 2017-2019, Airbus a livré respectivement un total de 130, 127 et 138 avions.

"En supposant des conditions similaires, cela suggère un total de 118-120 avions en décembre 2024, ce qui est conforme à nos attentes et indique qu'Airbus contrôle mieux sa chaîne d'approvisionnement, malgré sa relative imprévisibilité", explique Deutsche Bank.

À ce stade, les livraisons de 2025 seront encore plus chargées qu'en 2024 et le consensus prévoit 60 livraisons supplémentaires pour l'année, ce qui semble prudent et pas trop ambitieux.

En ce qui concerne l'appareil A320, l'approvisionnement en moteurs GTF et Leap devrait s'améliorer grâce à une meilleure disponibilité des pièces. En particulier, la certification, le 6 décembre, de la turbine haute pression plus durable pour les moteurs LEAP-1A améliorera la disponibilité des moteurs pour Airbus en 2025. Le fait qu'ils soient plus faciles à fabriquer laisse présager un apaisement des tensions dans la chaîne d'approvisionnement.

Deutsche Bank précise que "Airbus devrait atteindre une trésorerie nette de 11 milliards d'euros en 2024, ce qui ouvrirait la porte à un dividende spécial ou à un programme de rachat.

- Constructeur aéronautique co-leader mondial avec Boeing, né en 1949 sous le nom d'Aérospatiale, diversifié dans les satellites ;

- Revenus de 65,4 Mds€, tiré des avions civils (72 %) , des activités défense & espace (17 %) puis des hélicoptères et provenant d’Europe (39,3 %), Asie-Pacifique (28,6 %), Amériques (23,8 1 %) et Moyen-Orient (6% ) ;

- Ambition au service de 4 impératifs : :

- maintenir le leadership en aéronautique et défense,

- s’appuyer sur les racines européennes,

- accroître les capacités d’investissement,

- acquérir le leadership de la décarbonation de l'industrie ;;

- Capital ouvert avec des positions fortes des Etats français (10,83 %), allemand (10,82 %) et espagnol (4,08 %), le conseil d’administration de 10 membres étant présidé par René Obermann, Guillaume Faury étant directeur général.

- Agilité du modèle d’affaires « Prochain chapitre » :

- fondée sur 3 piliers organisationnels : simplification, renforcement et croissance,

- focalisée à court terme sur la résolution des difficultés opérationnelles dans :

- la division espace : revue stratégique en cours (restructuration, rotation du portefeuille, partenariats ou fusions-acquisitions),

- la logistique de l’aviation commerciale : alignement de la production d’avions en ligne avec celle des équipementiers moteurs, acquisition en cours d’activités de Spirit Aerosystems,

- portée par l’innovation -3,1 Mds€ de R&D et un portefeuille de 10 500 brevets :

- feuille de route « Fast-Track » priorisant l’électrification, les systèmes industriels, la connectivité, l’autonomie, les matériels et l’intelligence artificielle,

- organisation « CRT » axée sur les technologies de rupture ;

Stratégie environnementale :

- d’ici 2030, réduction de 63 % des émissions de scope 1 et 2 et, d’ici 2035, réduction de 46 % des émissions générées par les avions commerciaux en service,

- conception d’un avion « ZEROe » avec carburant hybride-hydrogène - lancement de 2 usines pour moteurs hydrogènes en France et Allemagne,

- foisonnement d’initiatives -High5+ de recul des émissions et déchets durant le process de production, Sentinel 5P de données sur l’air, Air Race E, Disruptive Lab…,

- intégration de critères ESG dans certaines facilités de crédit ;

- Reprise des embauches et accélération du rythme de production ;

- Visibilité de l’activité avec un volume de commandes en hausse à fin juin malgré les annulations -327 avions civils Airbus, 233 hélicoptères et 6,1 Mds€ dans la défense et l’espace- et renforcé en juillet août par l’entrée de commandes de plus de 10 Mds€ dans l’aviations civile ;

- Situation financière solide avec 1,3 Md€ de flux de trésorerie disponible et 7,9 Mds€ de liquidités nettes à fin juin.

- Impact positif de la hausse du dollar, monnaie de vente pour 80 % des revenus ;

- Chaîne logistique en tension persistante jusqu’en 2025, dans la branche aviation commerciale -moteurs, aérostructures et équipements intérieurs- comme dans la branche espace, soumise à des défaillances de certains programmes d’observation ou navigation d’où le report à 2027 de l’objectif d’une cadence de 75 appareils A320 par mois et de l’ajournement de la mise en service de l’A321 XLR ;

- Après une hausse de 4 % des revenus et un repli de près de la moitié du bénéfice net au 1 er semestre, affecté par les difficultés opérationnelles, objectifs 2024 : livraison de 770 avions civils, hausse du bénéfice opérationnel à 5,5 Mds€ et flux de trésorerie autour de 3,5 Mds€ ;

- Dividende 2023 stable de 1,80 €, assorti d’un dividende exceptionnel de 1 €.