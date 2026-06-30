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Airbus en hausse après une commande historique de SAS
information fournie par Zonebourse 30/06/2026 à 13:25

Le transporteur scandinave engage le plus important investissement de son histoire, deux ans après sa restructuration financière.

SAS annonce le plus important investissement de son histoire avec l'acquisition de jusqu'à 40 avions gros-porteurs Airbus, combinant de nouveaux A330-900neo et des A330-300 supplémentaires destinés à soutenir sa croissance avant l'arrivée de la nouvelle flotte. La commande, dont le prix catalogue dépasse 10 MdsUSD, constitue le plus important contrat d'achat d'avions jamais signé par la compagnie.

Cet investissement s'inscrit dans la stratégie de développement du réseau long-courrier de SAS et complète la commande de 55 Embraer E195-E2 annoncée l'an dernier ainsi que le renouvellement en cours de la flotte d'Airbus A320neo.

Selon une étude présentée par la compagnie, cette expansion pourrait soutenir 25 000 emplois supplémentaires et générer 25 MdsDKK (couronnes danoises) de PIB d'ici 2030. SAS a également signé un protocole d'accord avec SkyKraft afin d'étudier le développement de carburants d'aviation durables de synthèse.

De son côté, Airbus rapporte que SAS a commandé 18 A330-900, confirmant une partie de l'investissement record dévoilé par la compagnie. Ces appareils, équipés de moteurs Trent 7000 de Rolls-Royce, doivent soutenir la stratégie de renouvellement de la flotte long-courrier de SAS en améliorant l'efficacité opérationnelle et l'expérience passagers.

A la suite de cette annonce, le titre Airbus progresse de 1,8% à la Bourse de Paris.

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