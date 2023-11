Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: Emirates commande quinze A350-900 supplémentaires information fournie par Cercle Finance • 16/11/2023 à 11:10









(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir que Emirates a signé une commande de 15 appareils A350-900 supplémentaires au salon aéronautique de Dubaï, portant sa commande totale à 65 appareils.



' Les A350-900 s'ajouteront à notre flotte et nous sommes heureux d'annoncer des commandes supplémentaires pour ce type d'avion. Nous prévoyons de déployer nos A350 pour desservir une gamme de nouveaux marchés, notamment des missions long-courriers allant jusqu'à 15 heures de vol au départ de Dubaï', a déclaré Ahmed ben Saeed Al Maktoum, le dirigeant d'Emirates Airline and Group.



'Nous travaillerons en étroite collaboration avec Airbus et Rolls-Royce pour garantir que nos avions offrent la meilleure efficacité opérationnelle et la meilleure expérience de vol possibles à nos clients', a-t-il ajouté.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.76%