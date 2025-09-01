Airbus doit s'efforcer d'atteindre son objectif après environ 60 livraisons en août, selon les analystes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Airbus AIR.PA doit livrer des avions à un rythme record pour atteindre son objectif annuel, après avoir livré environ 60 appareils en août, ont indiqué lundi des sources industrielles et des analystes.

Le premier constructeur mondial d'avions vise une augmentation de 7% de ses livraisons pour atteindre 820 jets cette année, mais il a été touché par des retards dans la réception des moteurs et des équipements de cabine. Les livraisons déterminent les revenus et la génération de trésorerie et affectent les plans de croissance des compagnies aériennes.

Si ce chiffre est confirmé, environ 60 appareils en août marqueraient une forte augmentation par rapport à l'accalmie estivale habituelle, mais laisseraient les livraisons cumulées en 2025 à environ 3 % de moins que l'année dernière à la même période, soit environ 433 appareils, ont indiqué les analystes.

Airbus s'est refusé à tout commentaire avant la publication des données mensuelles vendredi.

En juillet, le constructeur a réaffirmé son objectif annuel d'environ 820 livraisons, contre 766 en 2024.

Airbus s'est engagé dans un bras de fer avec le motoriste CFM SAF.PA GE.N alors que les compagnies aériennes réclament des moteurs de rechange en concurrence avec les chaînes d'assemblage de nouveaux avions. L'entreprise a déclaré sur juillet qu'elle était également confrontée à des retards de moteurs de Pratt & Whitney RTX.N .