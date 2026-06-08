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Airbus dévoile le U145, version autonome et sans pilote du H145
information fournie par Zonebourse 08/06/2026 à 10:23

L'hélicoptériste élargit son offre de systèmes aériens sans équipage avec un appareil destiné à des missions civiles et militaires, dont l'entrée en service est visée au début de la prochaine décennie.

Airbus annonce le lancement du U145, une version autonome et sans pilote de son hélicoptère H145, présentée lors du salon ILA Berlin. Un premier vol avec un pilote de sécurité à bord est prévu fin 2026.

L'appareil combine la cellule, la puissance et la charge utile du H145 avec des capacités d'autonomie reposant sur une suite de capteurs dédiée et l'intelligence artificielle. Dépourvu de cockpit, il intègre également des aménagements spécifiques pour le transport de fret.

Avec une masse maximale au décollage de 3 800 kg, le U145 est conçu comme une plateforme polyvalente pour des applications civiles et militaires, en priorité l'approvisionnement logistique à fort volume. Airbus prévoit également des usages dans la gestion des catastrophes, la lutte contre les incendies, la surveillance ou encore les opérations de coopération entre plateformes pilotées et non pilotées.

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