Airbus: deux hélicoptères Caracal livrés à l'armée française information fournie par Cercle Finance • 17/01/2025 à 10:58









(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters, une filiale d'Airbus, a annoncé vendredi avoir livré deux hélicoptères H225M 'Caracal' à la Direction générale de l'armement (DGA) visant à équiper l'armée française de l'air et de l'espace.



Ces appareils, destinés à des missions de recherche et de sauvetage au combat, de transport tactique ou d'évacuation sanitaire, doivent remplacer les Puma actuellement exploités en Guyane, en Nouvelle-Calédonie et à Djibouti.



Ils peuvent transporter jusqu'à 28 personnes à des vitesses allant de 267 km/h en mode croisière à 324 km/h en vitesse maximale, sur des distances comprises entre 650 à 1300 km.



Ces livraisons sont les deux premières d'une commande de huit appareils effectuée en avril 2021 au titre du plan de soutien aéronautique à Airbus Helicopters.



Outre la France, Airbus compte parmi les clients du H225M Caracal la Malaisie, l'Indonésie, l'Irak, la Thaïlande, Singapour, le Mexique, les Pays-Bas, le Koweït, le Brésil et la Hongrie.





