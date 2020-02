Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus déplore la décision des USA de relever ses taxes sur les avions européens Reuters • 15/02/2020 à 11:18









PARIS, 15 février (Reuters) - Airbus AIR.PA a déclaré samedi regretter profondément la décision des Etats-Unis de relever ses taxes douanières sur les avions européens. Les Etats-Unis ont annoncé vendredi qu'ils allaient relever de 10% à 15% les droits de douane sur les avions importés de l'Union européenne à partir du 18 mars, accentuant ainsi la pression sur Bruxelles dans le cadre du conflit sur les subventions accordées à Airbus. Dans un communiqué, le constructeur aéronautique européen, fait valoir que les compagnies aériennes américaines - qui ont passé d'importantes commandes d'avions à Airbus - seront in fine victimes de cette décision. Airbus ajoute que l'OMC autorisera également l'Union européenne à relever ses taxes douanières sur les Boeing BA.N 737MAX, 787 et 777 autour de la période mai-juin. (Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -2.21% BOEING CO NYSE -0.67%