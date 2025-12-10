 Aller au contenu principal
Airbus Defence and Space a signé un contrat de 50 ME avec la DGA
information fournie par Zonebourse 10/12/2025 à 11:31

La Direction générale de l'armement (DGA) a signé avec Airbus Defence and Space un contrat-cadre d'une valeur maximale de 50 millions d'euros.

Ce contrat porte sur l'intégration de composants d'intelligence artificielle dans les systèmes d'armement, d'information, de communication et de cybersécurité utilisés par les forces armées françaises.

La première étape de ce contrat consistera à accroître les capacités de Spationav, le système français de surveillance maritime, grâce à des éléments d'IA qui permettront la fusion automatisée des données de surveillance provenant des systèmes satellitaires et de Spationav.

De nombreuses autres utilisations potentielles sont ou seront explorées, notamment dans les domaines du renseignement, de la cybersécurité et de la connectivité indique le groupe.

