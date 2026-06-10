Airbus décroche un contrat de 345 MEUR pour les radars de Copernicus

Le groupe aéronautique contribuera à la prochaine génération de satellites d'observation de la Terre du programme européen Copernicus.

Airbus annonce la signature d'un contrat de 345 MEUR avec Thales Alenia Space, maître d'oeuvre industriel agissant pour le compte de l'Agence spatiale européenne (ESA), afin de développer et produire deux radars en bande C destinés à la constellation Sentinel-1 NG.

Ces instruments de type radar à synthèse d'ouverture (SAR) fourniront des données de haute précision pour le suivi de la montée du niveau des mers, des mouvements des glaciers et des déformations des sols, avec une capacité d'observation continue quelles que soient les conditions météorologiques.

Par rapport à la première génération de Sentinel-1, les nouveaux radars offriront une largeur de couverture portée à 400 km contre 250 km et une résolution géométrique quatre fois supérieure. La constellation étendra également sa couverture aux deux pôles grâce à la technologie MAPS (Multiple Aperture Processing Scheme).

Airbus fabriquera et testera les radars en Allemagne, à Friedrichshafen, tout en fournissant plusieurs sous-systèmes du satellite. Le premier lancement est attendu en 2034, avec une continuité des données prévue jusque dans les années 2040.