Airbus: contrat pour un satellite militaire au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 10/02/2025 à 15:43









(CercleFinance.com) - Airbus a décroché un contrat portant sur la conception et la construction d'un nouveau système satellitaire destiné à l'armée britannique pour un montant de 127 millions de livres (environ 152 millions d'euros).



Dans un communiqué publié sur son site Internet, le Ministère de la Défense britannique (Ministry of Defence ou 'MoD') a annoncé lundi que ce nouveau dispositif, baptisé 'Oberon', se composerait de deux appareils à radar à synthèse d'ouverture (SAR).



Il doit permettre de capturer des images de la surface de la Terre de jour comme de nuit en vue de renforcer les capacités du Royaume-Uni en matière de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR).



Le système sera conçu et produit au Royaume-Uni, précise le gouvernement britannique, avec l'objectif de soutenir quelque 200 emplois sur les sites Airbus basés à Stevenage et Portsmouth.



Son lancement est prévu à horizon 2027.





