Airbus: contrat de maintenance d'EC145 avec l'Etat français

(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters et Babcock annoncent avoir remporté auprès de la Direction de la Maintenance Aéronautique un contrat de 12 ans, prenant effet cette année et portant sur le support de 48 EC145 exploités par le ministère français de l'Intérieur.



Le contrat concerne 33 hélicoptères de la Sécurité civile et 15 de la gendarmerie répartis sur 41 bases. Il couvre le support technique, la fourniture de pièces de rechange, les solutions logistiques, la gestion des données techniques et le support logiciel.



Les appareils en question sont utilisés pour les missions de recherche et de sauvetage, les services médicaux d'urgence et les missions de lutte contre les incendies, ceux de la gendarmerie étant également engagés dans des opérations de maintien de l'ordre.





